Les valeurs à suivre le mercredi 13 mai 2020 à la Bourse de Paris

CLARANOVALe groupe présent dans l'impression digitale, la gestion de l'internet des objets et l'e-commerce publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.ESI GROUPAu premier trimestre de sa nouvelle année fiscale, ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 54,9 millions d'euros, en baisse de 6,1 % (-6,9 % à taux de change constants). Le spécialiste du prototypage virtuel explique ce recul principalement par les effets de la crise du Covid-19 incluant des décalages des nouveaux contrats. Suite au récent changement d'année fiscale, le premier trimestre devrait désormais représenter environ 40% du chiffre d'affaires annuel (contre environ 20% sur l'ancien format d'année fiscale), offrant une plus grande visibilité.EURONEXTLe groupe boursier pan-européen publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.JCDECAUXJCDecaux a réalisé mardi soir son point d'activité du premier trimestre 2020. Ainsi, le spécialiste de la publicité urbaine a publié un chiffre d'affaires ajusté en baisse de 13,9 % à 723,6 millions d'euros, comparé à 840 millions d'euros au premier trimestre 2019.L'OREALDans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, le Conseil d’administration de L'Oréal a décidé de renoncer à la hausse prévue de 10,4 % du dividende, et de proposer en conséquence à l’Assemblée générale un dividende de 3,85 euros, identique à celui versé en 2019. Le dividende sera mis en paiement le mardi 7 juillet, la date de détachement étant le vendredi 3 juillet. Le Conseil a également décidé de renoncer sur l’ensemble de l’année 2020 à des opérations de rachat d’actions qui s’étaient élevées à 750 millions d’euros en 2019.MAISONS DU MONDEL'enseigne d'ameublement et de décoration publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.PCASLe chiffre d’affaires consolidé du Groupe PCAS s’établit à 53,3 millions d'euros au 31 mars 2020, en augmentation de 5,3% par rapport à la même période lors l’exercice précédent (+4,5% à taux de change constant). Le premier trimestre n’a pas été affecté par la crise liée au Covid-19. L'activité de Synthèse Pharmaceutique en Santé s'établit à 36,2 millions d'euros (+21,3%), marquée par des difficultés opérationnelles sur l'un des sites et des ruptures d'approvisionnement de matières premières. Le chiffre d’affaires de la Chimie Fine de Spécialités ressort à 17,1 millions d'euros (+17,7%).ROTHSCHILD & COLes revenus de Rothschild & Co ont reculé de 6% à 416,4 millions d'euros. Dans le Conseil financier, les revenus ont baissé de 8% à 269,1 millions d’euros, conséquences du choc économique provoqué par l’épidémie de Covid-19 dont les répercutions ont commencé à être ressenties dès la fin du trimestre.VALLOURECLe spécialiste des tubes en acier sans soudure publiera (après Bourse) ses résultats du premier trimestre.