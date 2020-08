Les valeurs à suivre lundi 10 août 2020 à Paris

0

ALSTOMAlstom indique que les résultats de Bombardier Inc dévoilés le 6 août montrent "des évolutions négatives et non prévues quant à Bombardier Transport, laquelle fait face actuellement à des difficultés" . Le groupe ferroviaire français tiendra compte des conséquences de ces évolutions financières et opérationnelles lors des discussions à venir avec Bombardier Inc, et tiendra le marché informé, le cas échéant.AXAAxa a perdu 1,07% la semaine dernière, l'assureur ayant annoncé qu'il ne verserait pas un dividende supplémentaire de 0,73 euro cette année. Début juin, l'assureur avait abaissé son dividende de 1,43 euro par action à 0,73 euro par action - coupon versé en juillet – car les autorités réglementaires avaient recommandé d'adopter une approche prudente en matière de distribution de dividende pendant la pandémie du Covid-19. Axa avait à l'époque évoqué un possible versement complémentaire aux actionnaires au quatrième trimestre 2020, pouvant aller jusqu'à 0,70 euro par action.DELFINGENDelfingen a enregistré au premier semestre 2020 un chiffre d’affaires de 84 millions d'euros, en baisse de 26,6 %. Il a reculé de 27,3% en données comparables. Pour le marché automobile, le chiffre d’affaires à taux de change constants est en baisse de 28 % (- 27,4 % en données publiées) à 66,50 millions d'euros alors que la production automobile mondiale a reculé de 35 %. Les ventes du Marché Industriel sont en baisse de 24,7 % à taux de change constants (- 23,2 % en données publiées) à 17,6 millions d'euros.GAUSSINGaussin a annoncé la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 885 032,37 euros, prime d'émission incluse, réservée à Hyperloop Transportation Technologies (HTT) valorisant la société à 250 millions de dollars, au prix de 9,91 euros par action. Cette opération vise à renforcer les liens entre les deux sociétés et financer le partenariat portant sur des solutions d'acheminement et de transfert de containers pour les trains Hyperloop à sustentation magnétique.NOVAVAXNovavax et Takeda Pharmaceutical ont annoncé la signature d'un partenariat visant le développement, la fabrication et la commercialisation du NVX-CoV2373, le candidat vaccin de Novavax contre la COVID-19, au Japon. Takeda bénéficiera d'un financement du ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-Etre (MHLW), qui vise à couvrir les frais de transfert de technologies, de mise en place des infrastructures et de mise à l'échelle de la fabrication. Il prévoit d'être en mesure de fabriquer plus de 250 millions de doses du vaccin contre la COVID-19 par an.