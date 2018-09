Les valeurs à suivre lundi 10 septembre 2018 à la Bourse de Paris

0 0

Le groupe aérien publiera avant Bourse son trafic d'août.Le spécialiste de l'ingénierie et du conseil en innovation publiera après Bourse ses résultats du premier semestre.La société TF1 a annoncé avoir franchi le seuil de 95% de détention au capital d'aufeminin et détenir à ce jour un total de 9 206 457 actions représentant 95,26% du capital et 95,22% des droits de vote de la société. De ce fait, le groupe a annoncé sa volonté de déposer dans les prochaines semaines auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur le solde des actions aufeminin non-encore détenu par elle, au prix de 39,47 euros par action.Le groupe de vins de Champagne publiera ses résultats du premier semestre.