Les valeurs à suivre lundi 11 mais 2020 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AWOX 16.11% 1.045 2.27% M6 MÉTROPOLE TÉLÉVISION 0.61% 9.82 -41.84% YMAGIS -0.25% 0.798 -55.67%

AWOXLe groupe publiera après clôture son chiffre d'affaires premier trimestre 2020.DELTA PLUS GROUPLe groupe publiera son chiffre d'affaires premier trimestre 2020.METROPOLE TVLe Directoire de M6 Métropole TV, qui s'est réuni le 5 mai 2020, a décidé de fixer la date définitive de l'Assemblée générale des actionnaires au 16 juin 2020, à 9 heures. Elle se tiendra à huis clos au siège de la société, sans que les actionnaires et les autres personnes ayant le droit d'y assister ne soient présents, que ce soit physiquement ou par conférence téléphonique ou audiovisuelle. Les actionnaires pourront uniquement voter par correspondance ou donner pouvoir au Président. L'Assemblée sera retransmise en direct et en différé sur le site Internet du groupe.YMAGISLe groupe publiera après clôture son chiffre d'affaires premier trimestre 2020.