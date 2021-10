Les valeurs à suivre lundi 11 octobre 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ENERGISME S.A. 0.53% 3.82 -36.03% LATÉCOÈRE -0.37% 0.54 -44.40% LYSOGENE -1.15% 2.145 -18.11%

Le groupe publiera ses résultats semestriels après-Bourse.Latécoère vient d'annoncer la finalisation de l'acquisition de la société mexicaine Shimtech de Mexico (SDM). Celle-ci fait suite au communiqué de presse daté du 16 septembre et annonçant la signature de l'acquisition de la société SDM auprès d'Avantus Aerospace Ltd. Après l'acquisition de Technical Airborne Components (TAC) fin août, il s'agit de la deuxième opération de croissance externe depuis la réalisation de l'augmentation de capital du Groupe début août.La société biopharmaceutique Lysogene a annoncé que sa position de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 septembre 2021 s'élevait à 9,5 millions d'euros, contre 15 millions d'euros au 30 juin 2021. Ce montant exclut le remboursement de 1,5 millions de dollars de certains frais de développement de LYS-SAF302 dû par Sarepta Therapeutics.