Les valeurs à suivre lundi 12 novembre 2018 à Paris

ARCHOSArchos annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires . L'opération se monte à 4,3 millions d'euros (dont 0,4 million d'euros libérés par compensation de créance), après exercice partiel de la clause d'extension. " Les fonds levés vont permettre d'accélérer notre développement sur les deux nouveaux piliers stratégiques que sont l'intelligence artificielle et la sécurité des blockchains ", a commenté Loic Poirier, le directeur général d'Archos.CEGEDIM/PHARMAGESTCegedim, entreprise innovante de technologies et de services et Pharmagest, leader français de l'informatique officinale, ont annoncé la mise en place d'un partenariat technologique stratégique en France visant à fluidifier le parcours patient et les relations ville-hôpital grâce à leur expertise logicielle.EURONEXTAu troisième trimestre, Euronext a enregistré un bénéfice net part du groupe en augmentation de 31,6% à 50,5 millions d'euros. L'opérateur boursier a bénéficié d'une amélioration de sa performance opérationnelle, mais a été pénalisé par des éléments exceptionnels à hauteur de 8,8 millions d'euros. L'Ebitda a, lui, progressé de 26,4% à 86,8 millions, permettant à la marge d'Ebitda d'augmenter de 4,2 point à 58,2%.MEDIA 6A l'issue du quatrième trimestre de l'exercice 2017/2018 (1er octobre 2017 au 30 septembre 2018), Media6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 82,5 millions d'euros, en repli de 1,6%. Comme indiqué précédemment la forte activité enregistrée sur le quatrième trimestre (+25%) a permis de rattraper une grande partie du retard des trimestres précédents. La situation financière demeure très solide, avec une situation de liquidité nette de 15 millions (chiffre non audité).NEXANSNexans (-14,85% à 22,82 euros) a chuté lourdement vendredi, pénalisé par un nouvel avertissement sur résultat après celui lancé en juin dernier. Le rebond sera don à guetter lundi. Le fabricant de câbles prévoit désormais un Ebitda annuel de 325 millions d'euros, contre 350 millions auparavant et bien loin des 411 millions prévus initialement.POXELPoxel a présenté des données prometteuses du PXL770 et du PXL065 (anciennement DRX-065, acquis auprès de DeuteRx LLC) pour le traitement de la NASH lors du congrès de l'AASLD (American Association for the Study of Liver Diseases), qui s'est tenu les 10 et 11 novembre 2018 à San Francisco en Californie. L'effet bénéfique de PXL770 a été démontré dans les tissus adipeux et le foie par l'activation directe de l'AMPK dans un modèle murin DIO-NASH, a indiqué la biotech.TOTALLe Ministre d'Etat du Développement Economique et Social angolais, Manuel Nunes Junior, le Président-Directeur général de Total, Patrick Pouyanné, et le Président du Conseil d'Administration de Sonangol, Carlos Saturnino ont inauguré aujourd'hui le projet Kaombo, mis en production en juillet dernier et situé en eaux profondes sur le bloc 32, à 260 kilomètres des côtes de Luanda. A cette occasion, le groupe pétrolier a également annoncé la poursuite de son programme de développements dans le pays après le lancement du projet Zinia 2 en mai dernier.TRANSGENETransgene a annoncé des résultats détaillés de l'essai de Phase 1 évaluant la tolérance et l'immunogénicité de TG1050 chez des patients atteints d'hépatite B chronique. Les données ont été présentées lors de la réunion annuelle de l'AASLD (Association américaine pour l'étude des maladies du foie) par le professeur Fabien Zoulim, chef du service d'hépatologie et de gastroentérologie de l'hôpital de la Croix-Rousse (Lyon).VALBIOTISValbiotis a annoncé un nouveau champ d'application pour Valedia, étendu à la prévention de la Nash, une forme sévère et avancée de la stéatose hépatique. Ce nouveau champ d'application est basé sur un ensemble de résultats révélés aujourd'hui qui démontrent le potentiel clinique pour la réversion de la stéatose hépatique non alcoolique, en prévention de la Nash. Ils permettent le lancement d'études cliniques de Phase II sur cet objectif, en complément des études en cours pour la réduction du risque de diabète de type 2.