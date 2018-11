Les valeurs à suivre lundi 12 novembre 2018 à Wall Street

0

ALIBABALe géant chinois du commerce en ligne Alibaba a enregistré un record de volume d'affaires (GMV) de 213,5 milliards de yuan (30,8 milliards de dollars ou 27,3 milliards d’euros) au cours de la " Journée des célibataires ", un événement créé par la société. Ce volume d'affaires a augmenté de 27% par rapport à 2017.BLACKBERRYBlackberry serait en discussions pour acquérir la start-up californienne Cylance pour 1,5 milliard de dollars. Selon Business Insider, qui a révélé l'information, le géant canadien renforcerait ainsi son expertise en matière de cybersécurité, l'un de ses leviers de croissance.BOEINGEntre janvier et octobre 2018, Airbus a reçu 340 commandes nettes d'appareils et 396 commandes brutes. Au total, le géant aéronautique a livré 584 appareils sur cette même période. Récemment, Airbus a abaissé son objectif annuel de livraison à 782 avions (hors A220).TESLAL’allemand Volkswagen veut attaquer l’américain Tesla sur le créneau des véhicules électriques avec des prix agressifs. « Nous serons moins chers que Tesla et nous bénéficierons de grandes économies d'échelle », a déclaré Herbert Diess, le président du directoire de Volkswagen à Automobilwoche.