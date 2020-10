Les valeurs à suivre lundi 12 octobre 2020 à la Bourse de Paris

0

2CRSI2CRSi a annoncé vendredi soir la nomination de Dominique Henneresse en qualité d'administrateur indépendant au sein de son Conseil d'Administration. Sa nomination fait suite à l'adoption de la cinquième résolution à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale du 25 septembre dernier.AIRBUSAirbus a fait le point vendredi soir sur son activité commerciale du mois de septembre 2020. Ainsi, le groupe aéronautique a livré 57 avions commerciaux le mois dernier, contre 71 en septembre 2019. Sur les neuf premiers mois de l’année, le groupe en a livré 341, soit une baisse d’environ 40% comparé à la même période de l’exercice précédent. De leur côté, les commandes nettes ressortent à 300 sur les neuf premiers mois de l’année 2020.EKINOPSL'équipementier électronique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.EURAZEOEurazeo Capital a annoncé être entré en négociations exclusives avec IK Investment Partners, RAISE Investissement et l’équipe de management en vue d’un investissement dans la société Questel, acteur technologique majeur au niveau mondial du marché de la gestion de la propriété intellectuelle. Questel est à la fois fournisseur de logiciels Saas et de services à valeur ajoutée dédiés aux brevets et aux marques.