Les valeurs à suivre lundi 13 août 2018 à la Bourse de Paris

0 0

ATOSAtos (-13,18% à 93,50 euros) a affiché la plus forte baisse de l'indice CAC 40, la semaine dernière. Le spécialiste des services numériques a pourtant fait part de son désaccord sur l'approche de Credit Suisse dans une note publiée mardi et aboutissant à l'abaissement de son opinion de Neutre à Sous-performance. Ce dernier expliquait alors que les "arrangements financiers" représentaient la majorité de la récente amélioration du cash flow. Le titre avait chuté alors de plus de 10%.MEDIA 6A l'issue du troisième trimestre, clos fin juin, de l'exercice 2017/2018, Media 6 a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 60,9 millions d'euros, en diminution de 8,6%. Sur le seul troisième trimestre, les revenus ont chuté de 12,7% à 20 millions d'euros, dont 15,7 millions d'euros (-19,9%) dans la Production et 4,3 millions d'euros (en hausse de 30,3%) dans les services.STMICROELECTRONICSLes banques n'ont pas été les seules valeurs en Europe à souffrir d'importants dégagements vendredi : le secteur des semi-conducteurs a été également à la peine. Infineon a affiché l'une des plus fortes baisses de l'indice Dax 30 tandis que son concurrent franco-italien, STMicroelectronics, a fini en queue du CAC 40, avec un repli de 4,91% à 18,03 euros. Plusieurs facteurs ont contribué à cette morosité, dont des tensions internationales, les Etats-Unis cumulant les contentieux avec la Chine, la Russie et la Turquie.