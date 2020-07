Les valeurs à suivre lundi 13 juillet 2020 à la Bourse de Paris

0

Argan a publié un résultat net récurrent au premier semestre de son exercice 2020 en hausse de 59% à 50,6 millions d'euros contre 31,9 millions un an plus tôt. Les revenus locatifs de l'expert des plateformes logistiques premium ressort à 69,5 millions, en hausse de 54% par rapport au premier semestre 2019. Le résultat net sur la période est, en revanche, en baisse de 68% à 49,6 millions. Le groupe précise qu'il maintient son objectif de 140 millions de revenus locatifs pour l'exercice 2020, portés par la qualité de ses locataires évoluant dans des secteurs qui ont fait preuve de résilience.Roctool a réalisé vendredi soir son point d'activité pour le premier semestre 2020. Ainsi, le spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites a publié un chiffre d'affaires de 2,6 millions d'euros sur la période, soit une baisse de 29 % par rapport au premier semestre 2019. Cette évolution s'explique par une baisse des commandes clients et un contexte logistique international particulièrement difficile au deuxième trimestre.Le fabricant de tonneaux pour le vin et le whisky publiera (après Bourse) ses résultats annuels.Vinci a annoncé que le maître d’ouvrage Telt (Tunnel Euralpin Lyon Turin) a attribué au groupement d’entreprises piloté par Vinci Construction Grands Projets le contrat de construction du lot 5A du projet de liaison Lyon -Turin. La société précise que ce lot porte sur des travaux préparatoires au niveau du futur site de sécurité de Modane, situé au centre du tunnel de base de 57,5 km de long devant relier les gares internationales de Saint-Jean-de-Maurienne (France) et de Suse (Italie). Le chantier, d’une durée de trois ans, emploiera jusqu’à 250 personnes.