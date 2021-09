Les valeurs à suivre lundi 13 septembre 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Coface a annoncé la nomination de Marcele Lemos en tant que nouveau directeur général de sa région Amérique Latine, à compter du lundi 13 septembre. Marcele rejoint le comité exécutif et rapportera à Xavier Durand, directeur général du groupe. Elle succède à Carmina Abad Sanchez qui a décidé de quitter le groupe Coface pour prendre une retraite anticipée.Le conseil d'administration de Crosswood a décidé lors de sa séance du mardi 7 septembre 2021 de procéder au versement d'un acompte sur dividendes de 0,38 euro par action. Cet acompte sera détaché le vendredi 17 septembre 2021 et mis en paiement le mardi 21 septembre 2021.Envea (ex-Environnement SA) a levé le voile vendredi soir sur ses résultats du premier semestre 2021. Ainsi, le spécialiste en instrumentation pour la surveillance de l'environnement, le contrôle des émissions de fumée et le suivi des procédés industriels a dégagé un bénéfice net (part du groupe) de 1,9 million d'euros sur la période, à comparer avec 1,6 million lors du premier semestre 2020. Pour sa part, le chiffre d'affaires est ressorti à 39,2 millions d'euros, contre 36,5 millions lors du premier semestre 2020.Le spécialiste de la valorisation et du traitement des déchets publiera (après Bourse) ses résultats semestriels.