Les valeurs à suivre lundi 15 avril 2019 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AKWEL 15.60% 17.64 -5.22% KAUFMAN & BROAD 1.20% 35.5 5.03%

AKWELAkwel a progressé de 15,60% à 17,64 euros sur la place de Paris, dans le sillage de ses résultats 2018. Si ces derniers se révèlent nettement dégradés, comme on pouvait s'y attendre, l'équipementier automobile s'est montré globalement rassurant concernant ses perspectives, avec notamment un retour à un cash flow positif en 2019 et la confirmation de son objectif de chiffre d'affaires de 1,2 milliard d'euros à horizon 2020. Ces éléments ont conduit LCM a réitéré sa recommandation Achat sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 21 euros.KAUFMAN & BROADKaufman & Broad a affiché, au titre de son premier trimestre 2019, un résultat net part du groupe de 13,7 millions d'euros, stable par rapport à février 2018. L'EBIT ajusté du groupe s'élève à 29,6 millions d'euros, contre 30,6 millions d'euros. Le résultat opérationnel courant s'établit à 26,9 millions d'euros, à comparer à 27,4 millions d'euros. Le taux de marge opérationnelle courante s'élève à 8,2 % contre 8,3 %. Quant au chiffre d'affaires global, il atteint 328,1 millions d'euros, stable par rapport à 2018.RUBISRubis (-3,77% à 48 euros) a accusé la plus forte baisse du SBF 120 vendredi dernier, après la cession de 5,24% de son capital par Orfim, une société de capital développement détenue Sébastien Picciotto. Celui qui était jusqu'à hier le deuxième actionnaire du spécialiste de l'aval pétrolier en a retiré, selon Crédit Agricole CIB, en charge du placement, cité par Reuters, environ 237 millions d'euros. Compte tenu du manque d'information disponible, il est hasardeux de calculer un prix de vente moyen.