Les valeurs à suivre lundi 15 juillet à la Bourse de Paris

ACTEOSLe chiffre d'affaires réalisé par Acteos au premier semestre s'établit à près de 6,4 millions d'euros, en repli de 13,4%, pénalisé par la baisse des revenus Mobilité sur la période. L'évolution positive des activités Software en France comme en Allemagne est particulièrement encourageante. Sur le semestre, ils totalisent plus de 4 millions de chiffre d'affaires (63,5% du chiffre d'affaires total contre 48,3% au premier semestre 2018), en hausse de 14%. Le groupe s'attend à une appréciation de la marge brute et au retour progressif à l'équilibre opérationnel durant les prochains mois.EIFFAGELa société constituée par Eiffage et Aéroport Marseille Provence, dont Eiffage est l'actionnaire majoritaire, a été désignée concessionnaire de l'Aéroport de Lille-Lesquin par le SMALIM (Syndicat mixte des aérodromes de Lille-Lesquin et de Merville). La société concessionnaire aura à sa charge l'ensemble des missions d'investissement, d'entretien-maintenance et d'exploitation de l'aéroport pour une durée de 20 ans, à compter du 1er janvier 2020. Elle reprendra à cette date le personnel de l'exploitant actuel.GROUPE PSAGroupe PSA a été frappé par la baisse du marché automobile mondial et les tensions commerciales persistantes. Au premier semestre 2019, les ventes du constructeur français ont reculé de 12,76% à 1,9 million d'unités. Les ventes de la marque Peugeot ont chuté de 23,7% à 767 062. L'Afrique Moyen-Orient accuse le plus net repli : -68,35% à 71 565 unités. En Chine et Asie du Sud Est, le tableau est presque aussi noir : -60,62% à 64 169 unités. En Amérique Latine, les ventes se sont repliées de 29,34% à 69 268 unités. En Eurasie, la baisse atteint 14,55% à 6 570 unités.HF COMPANYLe chiffre d'affaires d'HF Company a atteint 15,6 millions d'euros au cours du premier semestre de l'exercice 2019, en repli de 13,8%. Le premier semestre est principalement marqué par la très faible activité du pôle Industrie pénalisé par la perte du contrat d'Itron en Algérie fin 2018. L'activité Home Digital Life en France est quasi-stable, le pôle international de l'activité HDL est en revanche en repli 18,1 % sous l'effet d'un semestre en fort déclin en Espagne (-22%). Le chiffre d'affaires du pôle Digital Broadband est stable, à 4,7 millions d'euros.L'OREALL'Oréal a annoncé vendredi plusieurs nominations au sein de son comité exécutif. Alexandra Palt, directrice générale de la Responsabilité Sociétale et Environnementale et directrice générale de la Fondation L'Oréal, et Vincent Boinay, directeur général de L'Oréal Travel Retail, rejoignent le comité exécutif du groupe à compter du 1er septembre prochain. Fabrice Megarbane, nommé directeur général de L'Oréal Chine, a rejoint le comité exécutif du groupe depuis le 1er juillet.POXELAu 30 juin 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la biotech Poxel s'élevaient à 49,8 millions d'euros (56,7 millions de dollars), contre 66,7 millions d'euros (76,4 millions de dollars) au 31 décembre 2018. Poxel a réalisé un chiffre d'affaires de 23,2 millions d'euros au cours du premier semestre 2019, contre un chiffre d'affaires de 37,5 millions d'euros à la même période en 2018.RALLYELa société Rallye a conclu avec certains établissements financiers des financements structurés sous la forme de ventes à terme (prepaid forward) et d'opérations d'échange sur actions (equity swap), bénéficiant de nantissements portant sur des actions Casino, pour un montant total (net de cash-collateral) de 231 millions d'euros. Les nantissements susvisés portent au total sur 9,5 millions d'actions Casino, soit 8,7% du capital.