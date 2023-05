Les valeurs à suivre lundi 15 mai 2023 à Wall Street -





3M

3M est attendu en légère hausse à Wall Street après avoir annoncé aujourd'hui qu'un haut dirigeant, Michael Vale, président du groupe, directeur des affaires et responsable pays, a été licencié le 12 mai 2023 pour cause de " conduite personnelle inappropriée " et " violation de la politique de l'entreprise ", " sans rapport avec les opérations et les performances financières " de celle-ci. " Lorsque 3M a appris et vérifié la violation, elle a pris des mesures immédiates " est-il précisé.



Analog Devices

Analog Devices a annoncé un nouvel investissement de 630 millions d'euros dans son siège régional européen situé dans le Raheen Business Park en Irlande. Cet investissement permet la construction d'une nouvelle installation de recherche et développement et de fabrication ultramoderne. La nouvelle installation soutiendra le développement par le fabricant de semi-conducteurs d'innovations de traitement du signal de nouvelle génération conçues pour accélérer la transformation numérique des secteurs de l'industrie, de l'automobile, de la santé et d'autres secteurs.



General Motors

General Motors est attendu en légère hausse à Wall Street après avoir annoncé vendredi le rappel de près d'un million de SUV dans le cadre d'une initiative des régulateurs fédéraux visant à rappeler 67 millions d'airbags défectueux qui pourraient exploser lors de leur déploiement. Le rappel de GM comprend un total de 994 763 véhicules Buick Enclave, Chevrolet Traverse et GMC Acadia des années modèles 2014 à 2017 avec des pièces de coussins gonflables produites par ARC Automotive.



Western Digital

Western Digital et Kioxia Holdings Corp sont en train d'accélérer les négociations en vue d'une fusion et de structurer l'accord, ont déclaré à Reuters deux sources ayant une connaissance directe du dossier, alors que l'effondrement du marché des mémoires flash exerce une nouvelle pression pour un rapprochement entre les numéros 2 et 4 mondiaux du secteur. Selon le plan actuellement en cours d'élaboration, l'entité fusionnée serait détenue à 43 % par Kioxia, à 37 % par Western Digital et le reste par les actionnaires existants des sociétés, a déclaré l'une des sources.