Les valeurs à suivre lundi 17 décembre 2018 à Paris

CARBIOSCarbios annonce la nomination de Ian Hudson au poste de Président du Conseil d'administration. Il succède à Jean Falgoux et prendra ses nouvelles fonctions le 1er Janvier 2019, après avoir été membre du Conseil d'administration du groupe depuis 2016.EURONEXTLe groupe Caisse des Dépôts a décidé de simplifier la structure de détention de sa participation dans Euronext en transférant la participation de 3% du capital d'Euronext détenue par Bpifrance à la Caisse des Dépôts (Etablissement Public) elle-même, celle-ci détenant déjà en direct une participation de 3% dans le capital de l'opérateur boursier. Ainsi, à l'issue de l'opération, elle détiendra directement les 4.200.000 actions représentant 6% du capital d'Euronext qui étaient précédemment déjà détenus au sein du groupe Caisse des Dépôts.GENFITGenfit a annoncé aujourd'hui que le Data Safety Monitoring Board (DSMB) a formulé une nouvelle recommandation positive pour la poursuite de l'essai clinique de Phase 3 Resolve-It évaluant elafibranor dans la stéatohépatite non-alcoolique (Nash) sans aucune modification. Cette nouvelle revue planifiée du DSMB n'a identifié aucune préoccupation de sécurité. La Nash étant considérée comme une maladie chronique, la sécurité d'emploi est cruciale pour tout candidat-médicament destiné à répondre aux besoins médicaux non-satisfaits associés à cette pathologie.INGENICOIngenico Group a annoncé qu'il avait décidé de ne pas donner suite aux approches préliminaires dont il a fait l'objet en vue d'une opération stratégique. Natixis avait confirmé en octobre son intérêt à explorer la logique d'un rapprochement industriel de ses activités de paiement avec celles du groupe Ingenico. " Des discussions préliminaires sont en cours sur ce sujet ", avait alors précisé la banque. Le spécialiste des transactions sécurisées entend désormais se concentrer sur l'accélération de la performance du groupe et sur la préparation d'un nouveau plan stratégique moyen terme.KERINGDans la continuité de la politique de distribution de dividendes des derniers exercices, le Conseil d’administration de Kering a décidé, lors de sa réunion du 14 décembre 2018, le versement d’un acompte sur dividende au titre de l’exercice 2018, dont le montant a été fixé à 3,50 euros par action. Cet acompte sera mis en paiement le 17 janvier 2019 sur les positions arrêtées le 16 janvier 2019 au soir. Le détachement de l’acompte interviendra le 15 janvier 2019 au matin.LATECOERELatécoère a annoncé que sa division Aérostructures a remporté le contrat de fourniture de la porte d'accès arrière de l'avion ravitailleur KC-46A de Boeing. La première porte sera livrée début 2020 et les livraisons se poursuivront jusqu'à la fin de la décennie, à raison d'une quinzaine d'avions produits par an. Ce contrat build-to-print sera piloté à Toulouse par les équipes d'ingénierie et programme de Latécoère. La production des pièces sera effectuée dans l'usine 4.0 de Montredon inaugurée en mai 2018, tandis que l'assemblage sera assuré par le centre nord-américain d'excellence " portes ".NICOXNicox SA a annoncé avoir conclu un accord de licence exclusif avec Ocumension Therapeutics pour le développement et la commercialisation de son candidat médicament NCX 470 pour les patients atteints de glaucome ou d'hypertension oculaire sur un territoire comprenant la Chine continentale, Hong Kong, Macao et Taiwan.RENAULTLe patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, pourrait devenir le président du constructeur, avec l'appui de l'État actionnaire, affirme Le Figaro. Il serait le favori pour succéder à Carlos Ghosn. Thierry Bolloré serait confirmé dans ses fonctions de Directeur général. Rappelons que Carlos Ghosn a été arrêté le 19 novembre dernier au Japon. Il est soupçonné d'avoir minoré ses déclarations de revenus auprès de la Bourse de Tokyo et utilisé des fonds de Nissan à des fins personnelles.SOLOCALLe Conseil d'Administration de SoLocal Group, tenu ce jour, a pris acte de la démission d'Arnaud Marion, qui suite à la prise de ses nouvelles fonctions exécutives au sein de Smovengo, a souhaité se concentrer sur cette activité. Le Conseil d'Administration a décidé, sur proposition du Comité des Nominations, de coopter Eric Boustouller, Directeur Général de SoLocal Group, en qualité d'administrateur.VALNEVAValneva annoncé aujourd'hui l'initiation de la Phase 2 du développement clinique de son candidat vaccin contre la maladie de Lyme, VLA15.VIVENDIComme annoncé le 11 décembre dernier, Vivendi a écrit au Conseil d'administration de Telecom Italia pour lui demander de convoquer, dans les meilleurs délais, une assemblée générale des actionnaires afin de nommer de nouveaux commissaires aux comptes. Vivendi a également demandé que la révocation de cinq membres du Conseil issus de la liste d'Elliott soit inscrite à l'ordre du jour de cette assemblée générale.