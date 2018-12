Les valeurs à suivre lundi 17 décembre 2018 à Wall Street

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

ACCENTUREAccenture annonce la signature d’un accord portant sur l’acquisition d’Adaptly, agence spécialisée dans la publicité numérique et basée à New-York, qui accompagne les plus grandes marques mondiales dans la gestion de campagnes digitales ciblées en fonction des audiences sur les principaux canaux et plateformes publicitaires. Cette acquisition renforcera l’offre programmatique d'Accenture Interactive.BOEINGLe brésilien Embraer et l'américain Boeing ont approuvé les modalités relatives à la formation d'un partenariat stratégique visant à créer une coentreprise incluant les activités d'Embraer dans les domaines de l'aviation commerciale et des services. Selon les termes de cette proposition de partenariat, Boeing détiendra une 80 % du capital de la coentreprise, soit 4,2 milliards de dollars (contre 3,8 milliards de dollars initialement annoncés en juillet dernier), et Embraer les 20 % restants.BRISTOL-MYERS SQUIBBLe groupe japonais Taisho Pharmaceutical prépare une offre en vue de racheter UPSA, une branche française de Bristol-Myers Squibb, révèle Bloomberg citant une source proche du dossier. L'accord pourrait être annoncé cette semaine. La transaction avoisinerait les 1,6 milliard de dollars.GOLDMAN SACHSLa Malaisie a engagé des poursuites pénales contre des filiales Goldman Sachs et un ancien employé de la banque américaine, Tim Leissner, dans le cadre du scandale du fonds souverain malaisien 1MDB. Le Premier ministre du pays, Mahathir Mohamad, a accusé en novembre Goldman Sachs d’avoir trompé l’Indonésie dans le cadre de transactions avec 1MDB. Goldman Sachs a arrangé pour 6,5 milliards de dollars d’obligations pour 1MDB en 2012 et 2013, dont 2,7 milliards auraient été volés. La banque a fait 600 millions de dollars de profits.INTELLa société de private equity Thoma Bravo LLC est en pourparlers préliminaires pour acheter l’éditeur de logiciels de sécurité McAfee à TPG Capital et Intel Corp, a indiqué à Reuters une source proche du dossier. Les discussions n'en sont cependant qu'à leurs débuts et rien ne garantit qu'elles aboutiront à un accord. Intel avait annoncé l’acquisition de McAfee en 2010 pour 7,68 milliards de dollars en numéraire.