Les valeurs à suivre lundi 17 juin 2019 à Wall Street

ALIBABAAlibaba propose un fractionnement d'actions à raison d'une action pour huit avant son projet de cotation secondaire à Hong Kong. Le but est d'améliorer la liquidité. La proposition sera discutée et soumise au vote lors de l'assemblée générale annuelle qui se tiendra à Hong Kong le 15 juillet prochain.BOEINGBoeing a reçu une commande de la part de la société de leasing, GE Capital Aviation Services (GECAS) pour 10 exemplaires de la version cargo du B737-800. Elle s’accompagne d’une option pour 15 appareils. Il s’agit de la troisième commande de GECAS pour cet appareil pour un total de 65 appareils, en commande ou en option.PFIZERPfizer a annoncé le rachat de la société de biopharmacie spécialisée dans les traitements du cancer, Array BioPharma, pour 11,4 milliards de dollars de valeur d’entreprise. Il propose 48 dollars en numéraire par action de la cible, ce qui représente une prime d’un peu plus de 62% par rapport au cours de clôture de vendredi. Pfizer prévoit de financer la majeure partie de l'opération au moyen d'emprunts et le reste grâce à sa trésorerie. L'opération devrait avoir un effet dilutif sur le bénéfice par action de 4 à 5 cents en 2019 et en 2020, être neutre en 2021 et relutif à compter de 2022.SPRINT/T-MOBILELe département de la Justice se rapproche de l'approbation du projet de rachat de Sprint par T-Mobile pour 26 milliards de dollars. C'est ce que rapporte un article du New York Times , qui cite trois personnes proches du dossier. Une approbation, sous réserve que les entreprises vendent plusieurs actifs pour créer un nouveau concurrent.