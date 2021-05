Les valeurs à suivre lundi 17 mai 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Le spécialiste des équipements sportifs et de loisirs publiera son chiffre d'affaires annuel.Le spécialiste de l'intermédiation entre entreprises et freelances/PME publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.A la suite de l’intrusion détectée sur son réseau informatique, Laurent Perrier a annoncé avoir immédiatement engagé toutes les mesures nécessaires pour rétablir son activité dans les meilleures conditions. " Ces mesures ont permis une reprise de la totalité des activités opérationnelles et de renforcer significativement le réseau informatique du groupe " précise la maison de Champage. L’incident n’aura pas d’effet significatif sur ses résultats.Les produits retraités des activités de Touax se sont élevés à 24,6 millions au premier trimestre 2021, en recul de 4,2%. Les activités en propriété ont progressent de 3,2% à 23,06 millions d'euros, avec une augmentation des ventes de matériels détenus en propre, notamment dans l'activité constructions modulaires, minorés par une baisse de l'activité locative, notamment dans l'affrètement de barges fluviales.Videlio a réalisé un chiffre d'affaires de 52,1 millions d'euros au premier trimestre 2021, en repli de 5,9 % à périmètre publié par rapport à celui du premier trimestre 2020 et de 6,9 % à périmètre comparable (c'est-à-dire en excluant la société Nevicom SA). Le chiffre d'affaires reste pénalisé par l'épidémie de Covid-19 sur l'activité Evénementielle et l'activité Cruise, l'activité Corporate ayant au contraire fait preuve d'une belle dynamique de reprise. Sur l'activité Cruise il s'agit d'un décalage dû au report du départ d'un navire en construction aux chantiers de l'Atlantique.