Les valeurs à suivre lundi 19 avril 2021 à la Bourse de Paris

L'équipementier automobile publiera (avant Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Focus Home Interactive a annoncé aujourd'hui l'évolution de sa gouvernance à la suite de l'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire qui s'est tenue ce jour. L'Assemblée générale des actionnaires a ainsi élu Mesdames Thaima Samman et Louise Tingström en qualité de nouveaux membres indépendants au Conseil de Surveillance et a également ratifié la cooptation de Madame Tiphanie Lamy en qualité de membre du Conseil de Surveillance.Le groupe spécialisée dans la conception de systèmes de confinement à membranes pour le transport et le stockage du gaz liquéfié publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Les revenus locatifs du 1er trimestre 2021 de l'Immobilière Dassault ont atteint 6,6 millions d'euros, contre 5,3 millions un an auparavant. Cette hausse de 24,7% s'explique notamment par l'entrée en vigueur des nouveaux baux sur les immeubles des 23 et 127 avenue des Champs Elysées à Paris. Sur l'ensemble du patrimoine de la foncière, le taux d'occupation au 31 mars 2021 est de 91,13%, en légère progression par rapport au taux de 90,65% constaté au 31 décembre 2020.Le spécialiste de la prise en charge de la dépendance publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.La foncière spécialisée dans les centres commerciaux publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Winfarm, le spécialiste français de la vente à distance pour le monde agricole, a annoncé que l'investisseur américain Wasatch Global Investors avait acquis 6% son capital. Cette opération s'est réalisée au travers de l'acquisition hors marché de 120 000 actions Winfarm auprès de la société Anvic, actionnaire principal et holding de la famille Etienne à un prix de 34,50 euros par action représentant un investissement total de 4,1 millions d'euros. A l'issue de l'opération, Anvic reste l'actionnaire majoritaire de la société avec 66,9% du capital.