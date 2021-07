Les valeurs à suivre lundi 2 août 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

L'assureur publiera ses résultats au premier semestre avant l'ouverture.Le résultat net part du groupe de Bolloré atteint 219 millions d'euros (+26 %) au premier semestre 2021. Celui-ci n'intègre toutefois pas la plus-value sur la cession en janvier de 10 % du capital d'Universal Music Group (UMG) sur la base d'une valeur d'entreprise de 30 milliards d'euros pour 100%. La cession est comptabilisée en capitaux propres pour 2,8 milliards d'euros. Le résultat net total s'établit à 651 millions d'euros (-14%) compte tenu de la baisse des cours des titres Spotify et Tencent Music Entertainment après une forte hausse au premier semestre 2020.Le groupe agroalimentaire publiera son chiffre d'affaires annuel après clôture.La société de diagnostic médical publiera ses résultats au premier semestre.Le Groupe DLSI, spécialisé dans le recrutement, a enregistré un doublement de son chiffre d’affaires au second trimestre 2021, par rapport à la même période l'an passé (+102,3%). Celui-ci a atteint les 50,6 millions d'euros, porté par la reprise de l'activité sur l’ensemble du groupe. Ceci permet au chiffre d'affaire semestriel de grimper à 93,9 millions d'euros au 30 juin 2021 et d’afficher une hausse de 37,4% sur un an. L’international est en hausse de 35,2% par rapport au premier semestre 2020 et représente 36,6% de l'activité.