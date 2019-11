Les valeurs à suivre lundi 2 décembre 2019 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv AUDIOVALLEY 0.45% 4.49 -0.67% ERAMET -1.05% 40.58 -32.05% GOLD 0.53% 1463.8 13.61% ICADE 0.22% 90.85 36.32% SILVER 0.34% 17.001 9.87% TF1 -0.14% 7.335 3.74% VIVENDI 0.00% 24.92 17.11%

0

AUDIOVALLEYAudioValley a conclu un nouvel accord avec Vivendi portant sur la renégociation des termes de la clause de remboursement anticipé du crédit-vendeur obtenu lors du rachat de la participation majoritaire dans le pôle Radionomy/Targetspot. Le spécialiste international des solutions BtoB dans l'audio digital peut désormais rembourser de manière anticipée Vivendi avec un premier versement de 13 millions d'euros au plus tard le 20 décembre 2019 (au lieu du 30 novembre) et le solde avant le 31 mars 2020.ERAMETA l'issue d'une procédure d'appel d'offres lancée en septembre 2018, le groupe Eramet a obtenu du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement Technologique camerounais des permis de recherche sur le bloc rutilifère d'Akonolinga. D'une durée de trois ans, ils vont permettre aux équipes du groupe minier de réaliser les travaux de terrain et les études de faisabilité nécessaires à l'obtention d'une convention minière d'exploitation.ICADEAu terme de la consultation lancée par la Société de Livraison des Ouvrages Olympiques (SOLIDEO), le projet porté par le groupement formé par Icade, la Caisse des Dépôts (Banque des Territoires) et CDC Habitat, a été choisi par son Conseil d’administration pour réaliser l’ilot D du Village Olympique et Paralympique à Saint-Ouen-sur-Seine (Les Quinconces). Il construira un ensemble immobilier de plus de 48 000 mètres carrés destiné à accueillir 3 000 athlètes venus du monde entier.TF1Le groupe TF1 a annoncé l’acquisition de la finale de la Ligue des Champions pour les années 2022 – 2023 – 2024, soit 3 finales. " Première compétition de football en Europe, la Ligue des Champions est un évènement majeur qui bénéficiera d’une exposition de premier choix sur les antennes du groupe TF1, en exclusivité en clair", a souligné le groupe de médias.