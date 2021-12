Les valeurs à suivre lundi 20 décembre 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Alstom a reçu une nouvelle commande portant sur la livraison de 98 voitures multifonctions à deux niveaux à la Société Nationale des Chemins de Fer Belges (SNCB). Cette commande d'une valeur totale d'environ 268 millions d'euros s'inscrit dans un contrat-cadre signé en 2015 pour fournir jusqu'à 1 362 voitures M7. À ce jour, la SNCB a commandé 747 voitures au total.BNP Paribas a conclu un accord avec BMO Groupe Financier pour la vente de 100 % de ses activités de banque commerciale aux États-Unis opérées par sa filiale Bank of the West pour une considération de prix totale de 16,3 milliards de dollars (environ 14,4 milliards d'euros) en numéraire.GL events a réalisé un niveau d'activité élevé au cours des mois de septembre, octobre et novembre, dégageant un volume d'affaires semblable à 2019. Cette dynamique permet au groupe de relever ses objectifs 2021. Le groupe anticipe un chiffres d'affaires aux alentours de 720 millions d'euros (proche de 700 millions d'euros précédemment) et un résultat net part du groupe supérieur à 10 millions d'euros (positif, précédemment).Icade Santé et Orpéa ont signé des promesses portant sur l'acquisition des murs de trois maisons de retraite neuves en Allemagne pour un montant total d'environ 57 millions d'euros (droits inclus). Le portefeuille de trois actifs, de grande qualité et offrant des prestations haut de gamme, totalise 254 lits de maisons de retraite médicalisées et 95 appartements services pour une surface totale de 20 000 m², indique la foncière cotée dans un communiqué.Klépierre a conclu en fin de semaine dernière, les cessions de 2 actifs commerciaux. Le premier est Boulevard Berlin (détenu à 95 % par Klépierre).Il s'agit d'un centre commercial avec une centaine de boutiques dont les enseignes majeures Karstadt, H&M, Zara, Media Saturn et les deux supermarchés Edeka & Karstadt Perfetto, situé Schloßstraße à Berlin (Allemagne). A la suite de la vente du centre commercial, Klépierre continuera d'assurer la gestion opérationnelle de l'actif.Pierre & Vacances - Center Parcs indique avoir franchi une étape majeure dans son processus d'adossement avec la signature d'un accord d'exclusivité avec le groupe d'investisseurs Alcentra - Fidera - Atream. Cet accord devrait conduire à l'injection de 200 millions d'euros de fonds propres et un désendettement massif notamment par la conversion en capital de plus de 550 millions d'euros de dettes. Un accord de principe a été trouvé avec les principaux créanciers financiers.Robert Ziegler, qui occupait le poste de Chief Transformation Officer, quittera ses fonctions le 31 décembre 2021. Sur décision du Conseil de Surveillance, la poursuite du plan de transformation de Solutions 30 est confiée à Katarzyna Kuszewska, Directrice Juridique du Groupe Solutions 30, déjà très impliquée dans le pilotage opérationnel du projet. La conduite et le développement de l'activité en Allemagne reviendra à Jörg Michael Faltermeier, nommé CEO de Solutions 30 Field Services GmbH, qu'il avait rejoint plus tôt en qualité de Directeur Général.TotalEnergies et ses partenaires ont remporté les contrats de partage de production (PSC) des champs pétroliers pré-salifères d'Atapu et de Sépia, mis aux enchères par l'Agence nationale brésilienne du pétrole, du gaz naturel et des biocarburants (ANP) dans le cadre de l'appel d'offres ToR Surplus. La production de ces champs contribuera à augmenter la production de TotalEnergies au Brésil à compter de la date effective des contrats prévus fin avril 2022, à hauteur de 30.000 bep/j en 2022 croissant à 50.000 bep/j à compter de 2023.Transgene ira à la rencontre des investisseurs institutionnels internationaux spécialistes des sciences de la vie lors de la 11ème édition du LifeSci Advisors Corporate Access Event (format digital), du 5 au 7 janvier 2022.La Société du Grand Paris a attribué à Vinci Construction, à travers ses filiales Chantiers Modernes Construction (mandataire) et CBI, la réalisation des travaux d'aménagement de la future gare de Noisy-Champs et d‘infrastructures annexes. Les travaux, d'un montant de 82 millions d'euros, démarreront en juin 2022. Cet ouvrage emblématique du Grand Paris Express sera la gare de correspondance entre les futures lignes 15 Sud et 16 et la ligne A du RER.