Les valeurs à suivre lundi 20 juin 2022 à la Bourse de Paris

© AOF 2022

Le Conseil d’administration de Bigben Interactive a proposé à ses actionnaires, lors de l’assemblée générale annuelle convoquée pour le 22 juillet 2022 d’approuver – outre la distribution d’un dividende annuel ordinaire de 0,30 euro par action en numéraire – une distribution en nature sous la forme d’actions Nacon à concurrence d’une action Nacon pour 4 actions Bigben Interactive détenues.Egide a annoncé la signature, avec la banque américaine Banc of California, des avenants aux accords de crédit prolongeant les lignes de crédit des deux entités américaines (Egide USA et Santier) jusqu'au 30 septembre 2022. Par ailleurs, le groupe spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles tiendra prochainement informé le marché de la conclusion des négociations en cours sur les deux projets cumulatifs de financement chez Egide USA et Santier.Vilmorin & Cie a annoncé le départ, ce jour, d’Olivier Falut, Directeur financier, d’un commun accord avec Franck Berger, Directeur général délégué. Olivier Falut avait rejoint la Société en septembre 2020. En attendant la nomination de son remplaçant, Franck Berger assurera le rôle de Directeur financier par intérim.