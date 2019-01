Les valeurs à suivre lundi 21 janvier 2019 à Paris

0

ALSTOMBruxelles va bloquer le projet de rapprochement entre Alstom et Siemens Mobility, qui aurait créé un champion européen du ferroviaire, a appris Reuters auprès de sources proches du dossier. Les nuages n’ont cessé de s’amonceler au dessus du projet depuis plusieurs mois. A la mi-décembre, la commissaire européenne à la Concurrence Margrethe Vestager avait fait part de son inquiétudes quant à l'impact d'un tel rapprochement sur les trains à grande vitesse en Europe.BOUYGUESA la suite du communiqué du 7 décembre 2018, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Éric Saiz, Dominique Roche, HIFIC ainsi que Financière Arbevel ont annoncé l'acquisition par Bouygues Telecom de la totalité de leurs 854.316 actions Keyyo détenues directement ou indirectement, représentant autant de droits de vote, soit 43,6 % du capital et 42,1 % des droits de vote de la société, au prix de 34 euros par action.BIOSYNEXEn 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, en hausse de 2,3%. La tendance est similaire à celle constatée au premier semestre avec notamment une forte dynamique de l'activité Grand Public. Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) a bénéficié notamment de la montée en puissance des produits d'autotests dont le chiffre d'affaires a augmenté de 0,9 million par rapport à 2017. Cette performance valide la stratégie d'accélérer la pénétration du marché en plein essor des autotests, a souligné la biotech.CASINOCasino a signé un accord avec des fonds gérés par Fortress en vue de la cession de 26 murs d'hypermarchés et supermarchés valorisés 501 millions d'euros, dont 392 millions d'euros seront perçus au premier semestre 2019. Cet accord prévoit la cession au 1er semestre 2019 par le distributeur d'un portefeuille de murs de 13 Géant Casino, 3 Hyper Casino et 10 Supermarchés Casino. Ces 26 actifs, situés principalement en province dans les zones historiques du Groupe, représentent 31,8 millions d'euros de loyers, valorisés à un taux droits inclus de 5,9%.Le groupe Casino a annoncé avoir conclu des promesses en vue de la cession de 6 hypermarchés à des adhérents Leclerc, pour une valorisation des murs et fonds totale de 100,5 millions d'euros. Ces hypermarchés, situés dans les communes de Castelnaudary (11), Saint Grégoire (35), Dole (39) Cholet (49), Anglet (64) et Castres (81) avaient fait l'objet de marques d'intérêt de la part du Groupement E. Leclerc dès l'annonce, par le distributeur, de sa volonté de se séparer d'un certain nombre de magasins (hypermarchés, supermarchés, Leader Price) structurellement déficitaires.CGGFort du succès de son étude 3D BroadSeis de 25 000 km2, qui a donné lieu aux récentes découvertes pétrolières de Boudji-1 et Ivela-1, CGG étend sa bibliothèque de données multi-clients au Gabon avec une étude sismique 2D long offset d'une couverture totale de 9 800 km dans une zone inexplorée des eaux profondes du Bassin Sud. " Un échantillon préliminaire des données sur les blocs proposés sera disponible à temps pour le 12ème cycle de mise aux enchères de blocs au large du Gabon prévu pour juin 2019 ", a précisé le groupe parapétrolier.DRONE VOLTDrone Volt, constructeur français aéronautique spécialisé en drones civils professionnels, annonce la nouvelle livraison d'un drone Hercules 10 aux Etats-Unis, à un groupement de producteurs américains d'énergie soutenu par l'une des plus grandes institutions financières du pays. Dans un premier temps, le drone sera destiné à la formation de pilotes pour l'inspection de lignes haute tension. Un programme d'achat portant sur plusieurs dizaines d'Hercules 10 pourrait suivre dans les mois qui viennent.EDFEDF annonce, dans un communiqué, poursuivre activement le plan d'actions sur les soudures du circuit secondaire principal de l'EPR de Flamanville, annoncé le 25 juillet dernier. Un contrôle des soudures cet été avait montré des " écarts de qualité". Le début des essais dits " à chaud " est désormais prévu pour la deuxième quinzaine de février. L'électricien a confirmé qu'il réalisera le chargement du combustible au quatrième trimestre 2019 dans un objectif de coût de construction pour EDF à la date de mise en service maintenu à 10,9 milliards d'euros.EUROPCAR MOBILITY GROUPAprès avoir intégré avec succès Goldcar en moins de 9 mois, Europcar Mobility Group renforce la gestion de sa Business Unit Low Cost. Cela passe par la nomination de 3 managers à des positions clés : José Blanco en tant que Directeur Général Adjoint, Michel Kisfaludi en tant que Directeur des Opérations, et Paulo Pinto en tant que Directeur de la marque " Mid-Tier ".ILIADIliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network, fournisseur de service à destination des entreprises et des marchés publics, à travers une prise de participation majoritaire à 75% au capital de l'entreprise. Cette transaction d'un montant de 100 millions d'euros, effectuée avec l'aide des actionnaires historiques, inclut le rachat intégral de la participation du fonds d'investissement Naxicap.RENAULTLe Conseil d'administration de Renault devrait choisir cette semaine une nouvelle direction, l'incarcération au Japon de son PDG Carlos Ghosn ayant été prolongée, indique Reuters citant des sources proches du dossier. Il ne devrait pas se réunir avant mardi ou mercredi. Le patron de Michelin, Jean-Dominique Senard, serait toujours le favori pour prendre la présidence du constructeur automobile. Il présente un profil idéal pour un tel poste.SOITECLe groupe dévoilera son chiffre d'affaires au troisième trimestre.