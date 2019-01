Les valeurs à suivre lundi 21 janvier 2019 à la Bourse de Paris

0

BOUYGUESA la suite du communiqué du 7 décembre 2018, MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, Christophe Sollet, Michel Picot, Éric Saiz, Dominique Roche, HIFIC ainsi que Financière Arbevel ont annoncé l'acquisition par Bouygues Telecom de la totalité de leurs 854.316 actions Keyyo détenues directement ou indirectement, représentant autant de droits de vote, soit 43,6 % du capital et 42,1 % des droits de vote de la société, au prix de 34 euros par action.BIOSYNEXEn 2018, Biosynex a réalisé un chiffre d'affaires de 31,2 millions d'euros, en hausse de 2,3%. La tendance est similaire à celle constatée au premier semestre avec notamment une forte dynamique de l'activité Grand Public. Le segment d'activité Grand Public (pharmacies et GMS) a bénéficié notamment de la montée en puissance des produits d'autotests dont le chiffre d'affaires a augmenté de 0,9 million par rapport à 2017. Cette performance valide la stratégie d'accélérer la pénétration du marché en plein essor des autotests, a souligné la biotech.EUROPCAR MOBILITY GROUPAprès avoir intégré avec succès Goldcar en moins de 9 mois, Europcar Mobility Group renforce la gestion de sa Business Unit Low Cost. Cela passe par la nomination de 3 managers à des positions clés : José Blanco en tant que Directeur Général Adjoint, Michel Kisfaludi en tant que Directeur des Opérations, et Paulo Pinto en tant que Directeur de la marque " Mid-Tier ".ILIADIliad annonce la mise en oeuvre d'un partenariat stratégique avec la société Jaguar Network, fournisseur de service à destination des entreprises et des marchés publics, à travers une prise de participation majoritaire à 75% au capital de l'entreprise. Cette transaction d'un montant de 100 millions d'euros, effectuée avec l'aide des actionnaires historiques, inclut le rachat intégral de la participation du fonds d'investissement Naxicap.SOITECLe groupe dévoilera son chiffre d'affaires au troisième trimestre.