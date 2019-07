Les valeurs à suivre lundi 22 juillet 2019 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv DERICHEBOURG 0.97% 3.348 -17.06% GETLINK 0.15% 13.62 15.94% ICADE 0.00% 79.75 19.92% NANOBIOTIX 0.21% 9.47 -18.81%

DERICHEBOURGDerichebourg a signé un contrat de prêt de 130 millions d'euros avec la Banque européenne d'investissement, destiné à contribuer au financement à long terme d'un programme pluriannuel d'investissements en France dans le domaine du recyclage et de l'économie circulaire. Le groupe précise que les investissements de ce programme pluriannuel concerneront principalement l'amélioration des taux de valorisation des matières traitées, l'adaptation des broyeurs aux meilleures techniques disponibles et la réduction de la consommation d'énergies fossiles.ICADELa foncière publiera (avant Bourse) ses résultats du premier semestreGETLINKLe concessionnaire du tunnel sous la Manche publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestreNANOBIOTIXLe chiffre d'affaires de Nanobiotix au titre du second trimestre 2019 est de 31 900 euros contre 77 300 un an plus tôt. Il provient de la refacturation des frais partagés liés à l'organisation de la recherche en externe, à nos partenaires, dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration. Au 30 juin 2019, la trésorerie de la société française pionnière en nanomédecine s'élève à 54,9 millions d'euros.