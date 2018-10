Les valeurs à suivre lundi 22 octobre à la Bourse de Paris

0 0

Le spécialiste de l'optique publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La société chargée de l'exploitation d'un réseau autoroutier français publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des paiements et des services transaction publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.La foncière Cegereal annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant avoisinant les 79,90 millions d’euros. L’augmentation de capital donnera lieu à l'émission de près de 2,23 millions d’actions ordinaires nouvelles au prix de souscription unitaire de 35,85 euros.Le groupe Plastivaloire a signé un protocole d’accord engageant pour acquérir 100% du capital du groupe américain TransNav. Ce dernier dispose de trois sites industriels de plasturgie, deux aux Etats-Unis dans le Michigan et dans le Kentucky et un au Mexique, à Puebla. Cette acquisition rentre dans la stratégie d’expansion internationale du groupe qui vise à s’implanter au plus près des grands bassins de production, notamment automobile.Hybrigenics (+0,49% à 0,412 euro vendredi à la clôture) a demandé à Euronext la suspension de la cotation de ses actions dans l'attente de la publication d'un communiqué de presse. Le résultat d'une analyse intermédiaire de futilité de l'étude clinique de phase II en double-aveugle contre placebo de l'inécalcitol dans la leucémie myéloïde aiguë sera publié avant la reprise de cotation.Nanobiotix a annoncé la présentation des résultats positifs de son étude de phase II/III Act.in.sarc évaluant NBTXR3 sur des patients atteints de Sarcome des Tissus Mous (STM) localement avancé lors du congrès de l'European Society for Medical Oncology (ESMO) 2018 (Munich, Allemagne) dans le cadre de la session Proffered Paper (Oral) presentation - Sarcoma (LBA66). NBTXR3 propose un nouveau mode d'action pour le traitement du cancer et est le premier produit de sa classe. Il a été conçu pour détruire physiquement les cellules cancéreuses lorsqu'il est activé par la radiothérapie (RT).