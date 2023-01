Les valeurs à suivre lundi 23 janvier 2023à la Bourse de Paris

Bigben Interactive

Le groupe présent dans l'édition de jeux vidéo, les accessoires mobiles et gaming et les produits annoncera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Eurobio Scientific

Le spécialiste du diagnostic médical in vitro publiera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.



GTT

Comme annoncé, GTT a fait appel le 22 décembre 2022 de la décision de la High Court de Séoul, rendue le 1er décembre 2022. Cet appel était assorti d'une demande d'effet suspensif. Rappelons que l'appel formulé par GTT devant la Supreme Court de Corée concerne l'obligation pour GTT de séparer l'accord de licence technologique de l'assistance technique si les chantiers navals en font la demande. Le 17 janvier 2023, la Supreme Court de Corée a décidé de suspendre la mise en œuvre de la décision de la High Court de Séoul.



Nacon

La filiale de Bigben Interactive, spécialisée dans les jeux vidéo, communiquera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.



Oeneo

Le groupe spécialisé en tonnellerie et bouchage du vin dévoilera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.