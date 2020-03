Les valeurs à suivre lundi 23 mars 2020 à Wall Street

0

AMAZONAmzon a annoncé, ce week-end, avoir effectué une augmentation de salaires (heures supplémentaires) à destination des employés qui travaillent dans ses entrepôts aux Etats-Unis. L'entreprise de commerce électronique a connu une augmentation sensible des commandes depuis les premières mesures de confinement.DELTA AIR LINESAfin de préserver sa liquidité, Delta Air Lines a annoncé vendredi la suspension de ses rachats d’actions et de ses dividendes. En parallèle, la compagnie aérienne américaine a sécurisé une nouvelle facilité de crédit de 2,6 milliards de dollars. « Le maintien de liquidités suffisantes pendant cette crise (du Covid-19, ndlr) est essentiel », a déclaré Ed Bastian, le PDG de Delta.ELI LILLYLe laboratoire américain Eli Lilly a indiqué avoir suspendu la plupart de ses recrutements en cours et qu'il reporte le lancement de nouvelles études en raison de la pandémie de Covid-19.MACY'SMacy's a annoncé, vendredi 20 mars, avoir suspendu son dividende trimestriel. La chaîne de magasins américaine a également précisé, comme de nombreux groupes, avoir supprimé ses prévisions 2020 suite à la fermeture de ses établissements en raison de la propagation de la pandémie de Covid-19.WALMARTWalmart a annoncé une augmentation de salaire à destination des employés qui travaillent au sein de ses entrepôts.WALT DISNEYWalt Disney a annoncé, ce week-end, qu'il reporte le lancement de sa plateforme de vidéos en streaming, initialement prévue demain, mardi 24 mars, au mardi 7 avril. Ce report fait suite à la demande du gouvernement français suite à son inquiétude d'un engorgement d'Internet durant la crise du Covid-19. Le géant du divertissement a également indiqué dans un communiqué qu'il avait convenu avec l'Union Européenne que la qualité de diffusion proposée à ses abonnés européens serait dans un premier temps réduite.