Les valeurs à suivre lundi 24 décembre 2018 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv ARTEA 0.83% 12.1 40.02% GECINA -0.92% 118.3 -22.42% SRP GROUPE 1.96% 2.345 -61.87% VALNEVA -3.06% 3.01 12.09%

ARTEAArtea, la société qui conçoit, réalise et développe de l'immobilier de bureaux dits de 3ème génération a réalisé une émission obligataire EuroPP de 6,8 millions d'euros. Cette opération a été réalisée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels européens. Les obligations portent intérêt au taux annuel de 5,25 % et seront remboursées au pair le 21 décembre 2023.GECINAGecina a finalisé la cession d'un portefeuille de murs de restaurants majoritairement loués à Léon de Bruxelles et Courtepaille pour près de 20 millions d'euros. Ce portefeuille composé de 16 actifs totalisant près de 11 500 m² provient intégralement du périmètre acquis au travers du rapprochement avec Eurosic. Avec la cession récente de portefeuilles de bureaux en régions, Gecina a donc finalisé ou sécurisé depuis le début de l'année près de 1,5 milliard de cessions d'actifs immobiliersSHOWROOMPRIVEShowroomprivé annonce le succès de son augmentation de capital 27 février 2017 avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 3 décembre 2018. L'augmentation de capital d'un montant brut de 39,5 millions d'euros, prime d'émission incluse, donnera lieu à l'émission de 15 817 000 actions nouvelles au prix de souscription unitaire de 2,50 euros.VALNEVAValneva, société de biotechnologie développant et commercialisant des vaccins contre des maladies infectieuses générant d'importants besoins médicaux, a annoncé que l'agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a accordé le statut de " Fast Track " à son candidat vaccin contre le Chikungunya, VLA1553. Celui-ci est réservé aux produits en développement ciblant des maladies graves et ayant le potentiel de répondre à un besoin médical non satisfait.