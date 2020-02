Les valeurs à suivre lundi 24 février 2020 à Paris

0

DLSI Groupe a publié un chiffre d'affaires consolidé 2019 en hausse de 1,8% à 234,4 millions d'euros. Le spécialiste des prestations de travail temporaire précise dans son communiqué que l'international progresse de 8,7% sur l'exercice et qu'il représente désormais 32,5% du chiffre d'affaires annuel. Il ajoute que la baisse de 1,2 % des revenus en France en 2019 est à mettre en perspective avec la baisse de 4,4 % de l’emploi intérimaire en France.Le groupe Recylex précise, dans un communiqué, que, dans le cadre de discussions en cours avec ses partenaires financiers, Weser-Metall GmbH a obtenu une extension du calendrier de ces discussions jusqu'au 31 mai 2020 (contre le 30 avril 2020 précédemment), sous certaines conditions. Le sous-groupe allemand devra notamment fournir un état d'avancement des projets de cessions d'actifs visant à restructurer sa dette et les partenaires financiers examineront d'ici mi-mars 2020 si et à quelles conditions leur financement pourrait être maintenu jusqu'au 31 mai 2020.Le spécialiste des implants vertébraux et des implants chirurgicaux du genou publiera (avant Bourse) ses résultats annuelsLe spécialiste des technologies numériques pour l'industrie du cinéma publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel