Les valeurs à suivre lundi 24 juin 2019 à la Bourse de Paris

ALSTOMLe groupe spécialisé dans les équipements et services ferroviaires tiendra une journée investisseurs.ELIORVendredi, Elior a gagné 6,39% à 12,16 euros et signé la plus forte hausse de l'indice SBF120, soutenu par une note de Goldman Sachs. Le bureau d'analyses a relevé sa recommandation de Neutre à Achat sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 12 à 15 euros. Il se base sur la "sous-performance significative" de l'action par rapport à ses pairs et constate une distorsion positive du rapport risque/rendement.SCORL’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution constate que les discussions entamées entre Covéa et Scor pour régler leurs différends n'ont pas abouti à ce stade, et le regrette. Elle continuera, comme c'est son rôle, à superviser avec attention l’évolution de la situation de ces deux groupes, et notamment de la gestion des risques en résultant.SUPERSONIC IMAGINEVendredi, Supersonic Imagine a flambé de près de 40% à 1,45 euro pour s'approcher de l'offre de rachat de 1,5 euro. La medtech aixoise a tapé dans l'œil de l'américain Hologic. En effet, Supersonic a indiqué jeudi soir avoir reçu une offre ferme, sous conditions, de rachat de la part d'Hologic. L'acquisition envisagée donnerait donc lieu à un projet d'offre d'achat au prix de 1,50 euro et serait suivie d'un retrait obligatoire. L'opération valoriserait Supersonic environ 35 millions d'euros.