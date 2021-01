Les valeurs à suivre lundi 25 janvier 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Le groupe spécialisé dans la distribution d'accessoires pour consoles et de jeux vidéo publiera son chiffre d'affaires du troisième trimestre.Le spécialiste des technologies laser publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires annuel.La Société des Bains de Mer a réalisé vendredi soir son point d’activité du troisième trimestre 2020-2021 (octobre-décembre). Ainsi, la société et ses filiales ont enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 95,8 millions d’euros sur la période, en baisse de 23 % sur un an. L’épidémie de Covid-19 affecte toujours fortement l’activité du groupe.