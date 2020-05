Les valeurs à suivre lundi 25 mai 2020 à la Bourse de Paris

0

AB SCIENCEAB Science SA a annoncé le report de son assemblée générale annuelle, habituellement organisée en juin, conformément aux ordonnances prises le 25 mars 2020 par le Gouvernement. Le groupe excluant la possibilité d'organiser cet événement à huis clos, il communiquera la nouvelle date de l'assemblée générale ultérieurement, au plus tard au 30 septembre 2020.AKWELAkwel a informé l'étude d'administrateurs judiciaires FHB ne pas être en mesure à ce jour de lever les conditions suspensives liées à son offre sur Novares. Le groupe a par ailleurs mentionné l'impossibilité d'obtenir en seulement quatre semaines auprès des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations les autorisations nécessaires et préalables pour poursuivre le processus d'acquisition. Akwel a cependant déclaré vouloir poursuivre le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes pour étudier cette opportunité de rapprochement à court ou moyen terme.BIGBEN INTERACTIVELe spécialiste de l'édition de jeux vidéo, de la conception et de la distribution d'accessoires mobiles et de gaming dévoilera ses résultats annuels.RENAULTL'action Renault (-2,86% à 17,20 euros) a fini vendredi une nouvelle fois à la dernière place de l'indice CAC 40. Le constructeur automobile français "joue sa survie" a déclaré le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, dans une interview au Figaro. Il a indiqué que le constructeur avait demandé un prêt garanti par l'État de 5 milliards d'euros, mais qu'il n'avait pas encore été accepté. Bruno Le Maire souhaite d'abord en savoir plus sur la stratégie du groupe. Il a rappelé que les aides au secteur automobile seraient accordées avec des contreparties.TECHNIPFMCTechnipFMC a annoncé que sa filiale britannique, TechnipFMC Plc, était éligible au programme de facilité de financement des entreprises mis en place par la Banque d'Angleterre dans le cadre des mesures prise pour soutenir l'économie contre le coronavirus. La société parapétrolière est en négociation avec Bank Of America Merrill Lynch à Londres pour un prêt de 600 millions de livres sterling. TechnipFMC a également annoncé un accord avec HSBC France pour une facilité de crédit renouvelable non garantie de 500 millions d'euros en faveur de Technip Eurocash SNC.