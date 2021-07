Les valeurs à suivre lundi 26 juillet 2021 à Paris

© AOF 2021

Dans le cadre du contrat d'émission de Bons d'Emission d'Obligations Convertibles en Actions avec Bons de Souscription d'Actions Attachés (" BEOCABSA ") conclu entre DBT SA et Park Capital en date du 25 mars dernier, DBT a procédé, le 22 juin 2021, au tirage de la troisième tranche de BEOCABSA pour un montant nominal total de 1 million d'euros. Il est précisé que 11.594.203 BSA ont été émis à cette occasion, avec un prix d'exercice de 0.069 euro par BSA.A l'occasion de la publication de ses résultats semestriels, Faurecia a indiqué qu'il visait désormais un cash-flow net supérieur à 500 millions d'euros en 2021 contre " environ 500 millions d'euros " précédemment. L'équipementier automobile a par ailleurs confirmé son objectif de ventes annuelles d'au moins 16,5 milliards d'euros et d'une surperformance organique des ventes de plus de 600 points de base. La marge opérationnelle est toujours anticipée à environ 7 % des ventes, proche des niveaux pré-Covid.Icade a relevé ses objectifs 2021 à la faveur de résultats semestriels " très bien orientés ". LE groupe immobilier vise désormais un cash-flow net courant groupe et action 2021 en croissance d'environ 6% hors effet des cessions 2021, soit environ 3% en prenant en compte les cessions 2021. Cette nouvelle guidance intègre l'impact du dividende 2020 payé pour partie en actions. Le cash-flow net courant était auparavant anticipé en hausse d'environ 3%, hors effet des cessions.Le groupe publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le groupe de luxe publiera ses résultats du premier semestre.Le fabricant de pneumatiques publiera ses résultats du premier semestre.Stellantis N.V. a annoncé avoir signé une nouvelle facilité de crédit renouvelable syndiquée (" RCF ") de 12 milliards d'euros, avec un groupe de 29 banques. Ce nouveau RCF remplace les RCF syndiqués existants du Groupe PSA (3 milliards d'euros) et du Groupe FCA (6,25 milliards d'euros), offrant ainsi une augmentation de la liquidité globale du groupe et une extension de la durée de la facilité.Tikehau Capital, le groupe de gestion d'actifs alternatifs, a annoncé aujourd'hui le closing final du fonds Tikehau Special Opportunities II (TSO II) avec 617 millions d'euros levés. TSO II est le deuxième millésime de la stratégie de situations spéciales de Tikehau Capital, et ce fonds a permis de lever un montant plus de quatre fois supérieur à TSO I. Son objectif initial était de 500 millions d'euros.