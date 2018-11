Les valeurs à suivre lundi 26 novembre 2018 à Paris

0

AIR LIQUIDEAir Liquide annonce la construction, dans l'Ouest des États-Unis, de la première unité de production de grande taille d'hydrogène liquide destinée aux marchés de l'hydrogène énergie. Le groupe a également signé un contrat long terme avec FirstElement Fuel Inc. (FEF), acteur majeur de la distribution d'hydrogène aux États-Unis, pour la fourniture d'hydrogène à son réseau de stations en Californie.COGELECSRC (actionnaire majoritaire de Cogelec) a acquis les participations détenues par certains associés dans son capital. La société SRC a ainsi procédé comme prévu au rachat de 48.397 actions SRC détenues par Naxicap Rendement 2018, Banque Populaire Développement et Monsieur Patrick Fruneau. Ces actions ont ensuite été annulées par SRC, par voie de réduction de capital.GUERBETGuerbet a annoncé que l'injecteur multi-patients OptiVantage est désormais marqué CE. Cet injecteur est conçu pour l'injection de produits de contraste utilisés dans les examens médicaux par rayons X (scanner). Cette nouvelle solution comprend l'injecteur OptiVantage qui a déjà fait ses preuves, une gamme complète de seringues et de consommables associés (set journalier manyFill et ligne patient secufill), de services et support (OptiProtect).ICADEA l'occasion de sa journée Investisseurs Icade a confirmé son objectif de croissance annuelle du cash-flow net courant - groupe supérieure à 7% par rapport au cash-flow net courant-groupe 2017 retraité. Il est attendu en progression de 6% par rapport au cash-flow net courant groupe 2017 publié. Lors de cette journée, le groupe immobilier fera un focus sur le pipeline de développement de son activité de Foncière Tertiaire.KERINGKering a annoncé de nouvelles étapes importantes dans son évolution digitale. Dans l'e-commerce, le groupe de luxe va s'appuyer sur ses équipes internes en matière de technologie et d'opérations pour internaliser les activités e-commerce actuellement gérées à travers la joint-venture avec YNAP. Après un partenariat fructueux de 7 ans avec YNAP qui a atteint ses objectifs, ces activités e-commerce seront transférées à Kering au premier semestre 2020. Le groupe continuera à développer des partenariats avec des plateformes e-commerce externes lorsque cela s'avère pertinent.SAINT-GOBAIN" Nous lançons aujourd'hui un programme de transformation ambitieux intitulé ‘Transform & Grow' reposant sur deux piliers : une modification profonde de la structure organisationnelle du Groupe et une accélération du programme de rotation du portefeuille ", a déclaré Pierre-André de Chalendar, PDG de Saint-Gobain. La nouvelle structure organisationnelle a pour objectif d'intensifier la proximité du groupe avec ses marchés finaux, en prenant en compte la dimension régionale de la plupart de nos marchés et la dimension mondiale de nos activités les plus innovantes.TRIGANOLe spécialiste du camping-car publiera ses résultats annuels.