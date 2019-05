Les valeurs à suivre lundi 27 mai à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv EUROPACORP 0.15% 0.679 -29.67% NEOPOST 1.43% 18.4 -23.85% RALLYE -61.25% 2.945 -15.65%

Casino a bondi vendredi de 7,48% à 30,03 euros sur la place de Paris, au lendemain de l'annonce par sa maison mère Rallye (-61,25% à 2,95 euros) de l'obtention d'une procédure de sauvegarde pour une période de 6 mois. Entre une dette de 2,9 milliards d'euros et la baisse du titre du distributeur, son principal actif, la holding a été contrainte de demander la protection du tribunal de commerce de Paris, pour suspendre le remboursement de sa dette et de négocier avec ses créanciers.Europacorp a dévoilé un chiffre d'affaires 2018/2019 (exercice clos le 31 mars) de 148,7 millions d'euros (hors activités cédées), soit une baisse de 33% par rapport à l'exercice 2017/2018, liée essentiellement à la présence de Valérian et la Cité des mille planètes dans le line-up de l'exercice précédent. Le groupe de Luc Besson annonce la poursuite de sa stratégie avec 2 objectifs prioritaires, à savoir, renforcer ses capacités financières et restructurer les dettes.Le groupe publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Rallye annonce qu'il a été mis fin avec date d'effet au 24 mai 2019 au contrat de liquidité conclu avec Rothschild Martin Maurel. Au jour de cette résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 1 496 146 euros / 57 000 Titres. Il est rappelé qu'au 2 janvier 2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité : 2 042 780 euros / 0 Titre.