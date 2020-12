Les valeurs à suivre lundi 28 décembre 2020 à Paris

© AOF 2020

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv GETLINK SE 0.63% 14.39 -7.80% LYSOGENE 31.96% 2.88 20.66% PLANETMEDIA 0.00% 1.16 -41.12%

GETLINKEurotunnel s'est réjouit, dans un communiqué, de l’accord conclu entre le Royaume-Uni et l’Union Européenne. Bien qu’intervenant seulement une semaine avant la fin de la période de transition au cours de laquelle le droit de l'Union continuait de s'appliquer au Royaume-Uni, il sera mis en œuvre par Eurotunnel dès le 1er janvier 2021. Eurotunnel a investi 47 millions d’euros afin de moderniser et d’adapter ses infrastructures pour maintenir la fluidité du passage aux frontières et du trafic dans le Tunnel.LYSOGENELysogene, société biopharmaceutique de phase 3 spécialisé dans les maladies du système nerveux central, a publié des données positives sur les biomarqueurs avec le LYS-SAF302 dans l'essai clinique AAVance en cours pour le traitement de la MPS IIIA. Les changements de la concentration d'héparane sulfate (HS) dans le liquide céphalo-rachidien (LCR) sont suivis chez les patients traités avec le LYS-SAF302 pour démontrer l'activité biologique in vivo du médicament et la preuve de concept.PLANET MEDIAPar décision du Tribunal de Commerce de Paris, rendue le 18 décembre 2020, il a été ordonné à Planet Media de racheter 226 808 de ses propres actions au prix unitaire de 6,615 euros auprès des cédants d'Addict Media avec exécution provisoire. La société a déjà fait appel de cette décision sur le fond et va assigner en arrêt de l'exécution provisoire.