Les valeurs à suivre lundi 28 décembre 2020 à Wall Street

Selon le ministre indien des Transports, Nitin Gadkari, Tesla se lancera en Inde dès début 2021. La firme d'Elon Musk devrait commencer par y vendre ses véhicules électriques, avant d'éventuellement envisager l'implantation d'une ligne d'assemblage, en fonction de la demande sur ce marché. Le milliardaire avait annoncé sur Twitter en octobre dernier son intention de se positionner en Inde. "Dans 5 ans, l'Inde deviendra le premier centre de production automobile", s'est félicité Nitin Gadkari lors d'un point presse ce lundi.Les ventes au détail aux Etats-Unis ont augmenté de 3%, hors automobile et essence, au cours de la période courant du 11 octobre à la veille de Noël, selon l'étude MasterCard SpendingPulse. Les ventes en ligne ont bondi de 49%. Elles ont représenté 19,7% des dépenses totales contre 13,4% un an auparavant. En outre, les consommateurs continuent de consacrer plus de temps - et d'argent - à leur domicile.Pfizer et le laboratoire Myovant Sciences ont annoncé une collaboration pour développer et commercialiser le relugolix, un antagoniste des récepteurs de l'hormone de libération des gonadotrophines hypophysaires (GnRH), traitement utilisé contre le cancer de la prostate et dans la santé féminine, aux États-Unis et au Canada. Myovant recevra un paiement initial de 650 millions de dollars en plus d'éventuelles étapes réglementaires et commerciales, pour un paiement total pouvant atteindre 4,2 milliards de dollars.La Banque populaire de Chine a demandé à Ant Group, la filiale de services financiers d'Alibaba, de se recentrer sur son activité principale de paiement et de remédier aux violations de la réglementation financière dans les domaines en forte croissance tels que le crédit à la consommation, l'assurance et la gestion de patrimoine. Les régulateurs ont fait plusieurs autres demandes à Ant, dont protéger les données personnelles dans ses activités de crédit, améliorer sa gouvernance d'entreprise et agir avec prudence dans ses activités de services financiers.