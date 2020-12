Les valeurs à suivre lundi 28 décembre à la Bourse de Paris

© AOF 2020

Fin d'année tonitruante pour AB Science. Grâce à une étude très encourageante sur Alzheimer, AB Science a bondi en décembre de 120% à près de 22 euros, pour atteindre son plus haut niveau depuis plus de sept ans. Depuis le début de l'année, la biotech a flambé de 280%. Une belle revanche pour l'inventeur du masitinib, une molécule qui cible les cellules essentielles de l'immunité après trois années très difficiles.Le luxe ne connait décidément pas la crise. Faisant fi de la crise sanitaire, Hermès affiche l'une des toutes meilleures performances annuelles du CAC 40 grâce à un gain de 28%. Le numéro un mondial du luxe, LVMH, a grimpé de près de 20%. Les deux titres auront décroché, début décembre, des plus hauts historiques. Kering, en revanche, s'apprête à terminer l'exercice sur un repli de près de 5%, pénalisé par le net ralentissement des ventes de sa marque phare, et principale contributrice à ses bénéfices, Gucci.L'année 2020 est exceptionnelle pour Mc Phy Energy. Introduit en mars 2014 à la Bourse de Paris à 8,25 euros, le titre du spécialiste des équipements de production et distribution d'hydrogène zéro-carbone s'apprête à clôturer l'exercice au-dessus des 30 euros. Cette année, la capitalisation boursière de la PME basée à La Motte-Fanjas dans la Drôme aura flambé de près de 800% à 918 millions d'euros. Mi-décembre, pour récompense, le titre a intégré le SBF 120.