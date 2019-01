Les valeurs à suivre lundi 28 janvier 2019 à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv HOPSCOTCH GROUPE 0.00% 6.96 9.78% KERING 1.57% 421.2 0.75% SMCP 1.62% 16.426 20.05% WENDEL -0.75% 106.1 2.10%

KERINGDans le cadre de l'enquête fiscale ouverte à Milan en 2017, Kering annonce qu'une équipe d'audit des autorités fiscales italiennes a finalisé un audit fiscal et a remis aujourd'hui un rapport selon lequel Luxury Goods International (LGI), une filiale suisse de Kering, aurait exercé en Italie des activités qui auraient dû donner lieu au paiement d’impôts sur les sociétés en Italie, ce que Kering conteste.HOPSCOTCHHopscotch a racheté, via sa filiale Sagarmatha, de la société Vivacom, une agence de communication événementielle basée à Lille. Cette agence, créée par Olivier Tierny en 2000, s'est développée dans la région Hauts-de-France avec des clients fidèles tels que Kiabi, Nocibé, Le LOSC, AG2R, Boulanger, Decathlon, Banque Populaire du Nord, Flunch… en leur organisant des conventions d'entreprises, des programmes de communication internes ou grand public.SMCPLe groupe de prêt-à-porter publiera son chiffre d'affaires annuel (avant Bourse).WENDELWendel signale que S&P Global a rehaussé sa note de crédit à BBB / A-2, perspective stable. " Ce rehaussement reflète notre opinion sur la gestion dynamique du portefeuille de Wendel au second semestre 2018, lui permettant de conserver le ratio loan-to-value en dessous de 10%, en dépit de conditions de marché difficiles ", a expliqué S&P Global, selon les propos rapportés par Wendel. Début septembre 2018, Moody's avait attribué la notation Baa2 avec perspective stable à Wendel, traduisant l'amélioration continue de sa structure financière.