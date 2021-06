Les valeurs à suivre lundi 28 juin 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

L'Assemblée Générale Mixte de Bureau Veritas, qui s’est réunie vendredi à huis clos, a adopté toutes les résolutions soumises. Cela concerne notamment le renouvellement du mandat d’administrateur d’Ana Giros Calpe et Lucia Sinapi-Thomas et d’André François- Poncet et Jérôme Michiels ; la nomination de Julie Avrane-Chopard en qualité d’administrateur et la ratification de la cooptation de Christine Anglade-Pirzadeh en qualité d’administrateur.Conformément à la délégation qui lui a été octroyée par l’Assemblée générale du 25 juin dernier, Jacquet Metals a décidé l’annulation de 438 574 actions qui incluent 119 827 actions rachetées dans le cadre du programme de rachat d’actions en vue d’annulation et 318 747 actions réaffectées à l’objectif d’annulation (ces dernières étaient auparavant conservées avec pour objectif d’être remises en paiement ou en échange dans le cadre d’opérations éventuelles de croissance externe).McPhy, spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), a annoncé vendredi soir avoir été informé d'une fuite de potasse issue de son électrolyseur qui s'est produite le jeudi 24 juin 2021 à la centrale électrique de Grenzach-Wyhlen en Allemagne, exploitée par EnergieDienst. Une formation de fumée a déclenché le système d'alarme incendie. Ce déclenchement a entraîné l’arrêt automatique des installations et l’activation du mode sécurité de l’unité.