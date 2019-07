Les valeurs à suivre lundi 29 juillet 2019 à la Bourse de Paris

0

CNP ASSURANCESA la suite de l'annonce du 4 juin dernier, le Groupe BPCE et La Banque Postale ont poursuivi leurs discussions et franchi une étape importante en fixant les grands principes des différents volets du partenariat industriel élargi entre les deux groupes. Dans ce cadre, BPCE et CNP Assurances sont convenus d'étendre, dès le 1er janvier 2020, la date d'échéance actuelle des accords conclus en 2015 entre BPCE/Natixis et CNP Assurances (ADE, prévoyance et santé collective notamment) et de la porter du 31 décembre 2022 au 31 décembre 2030.MAISONS DU MONDELe spécialiste de la décoration publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.SANOFILe goupe pharmaceutique publiera ses résultats du premier semestre.SOITECLes actionnaires de Soitec se sont réunis vendredi en Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire sur première convocation, sous la présidence d'Eric Meurice. Le spécialiste de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants indique qu'un quorum d'environ 67 % a été atteint et que l'ensemble des résolutions présentées ont été approuvées.