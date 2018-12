Les valeurs à suivre lundi 3 décembre 2018 à Paris

0

CISJeremy de Brabant a souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle et cesser ses fonctions de directeur général délégué de CIS. Le Conseil d'Administration du spécialiste de la gestion de bases-vie en milieux extrêmes, on shore et offshore a pris acte de cette volonté et a accepté ce départ qui, d'accord commun, interviendra vendredi.CREDIT AGRICOLECrédit Agricole Consumer Finance, acteur majeur du crédit à la consommation en Europe, et Banco BPM, la troisième plus grande banque italienne, ont signé un protocole d'entente irrévocable visant à renforcer leur partenariat global sur le marché italien du crédit à la consommation pour les quinze prochaines années. Cette transaction renforcera de manière significative le leadership d'Agos et sa part de marché dans ce secteur. Au 30 septembre 2018, Agos gère 13,8 milliards d'euros d'encours clients. Il affiche une rentabilité élevée, avec un résultat net de 296 millions d'euros en 2017.GENFITGenfit a annoncé le lancement d'un essai clinique de Phase 2 de preuve de concept évaluant nitazoxanide (NTZ) chez des patients atteints de fibrose induite par la stéatohépatite non-alcoolique (NASH), suite à la soumission du protocole d'étude par le Pinnacle Clinical Research auprès de la Food and Drug Administration américaine (FDA).JCDECAUXJCDecaux annonce que sa filiale luxembourgeoise a déployé avec succès 600 nouveaux vel'OH! en libre-service et à assistance électrique dans la Ville de Luxembourg, au cours de la nuit du 29 au 30 novembre 2018. Il ne s'agit que de la première phase de déploiement. En effet, la ville de Luxembourg a attribué le nouveau marché à JCDecaux pour la mise en place d'un service vel'OH! renouvelé, étendu à de nouveaux quartiers et à assistance électrique avec le déploiement progressif de 900 vélos à assistance électrique et de 97 stations.NEOPOSTLe spécialiste du traitement du courrier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du troisième trimestre.PCASLe chimiste français PCAS initie une information et consultation de ses instances représentatives du personnel sur un projet de réorganisation du site de Longjumeau. Face à un contexte mondial très concurrentiel, à une fragmentation importante de ses clients, à une activité très consommatrice de capital et à de fortes contraintes réglementaires, PCAS estime que la réorganisation de son siège est indispensable à la sauvegarde de la compétitivité.TOTALHanwha Total Petrochemical, la joint-venture détenue à parts égales par Total et Hanwha, va investir près de 500 millions de dollars afin de poursuivre le développement de sa plateforme intégrée raffinage-pétrochimie de Daesan, en Corée du Sud. Cet investissement permettra d'augmenter de près de 60 % sa capacité de polypropylène, pour atteindre 1,1 million de tonnes par an d'ici fin 2020. Simultanément, la capacité d'éthylène augmentera de 10 % pour atteindre 1,5 million de tonnes par an.WORLDLINEWorldline a finalisé l'acquisition de SIX Payment Services à la suite de l'approbation de ses actionnaires durant l'Assemblée générale mixte qui s'est tenue vendredi " Le plan d'intégration fait l'objet d'une attention managériale très forte, afin de garantir le démarrage rapide du programme industriel détaillé, qui sera immédiatement mis en place ", a précisé le spécialiste du secteur des paiements et des services transactionnels.SHOWROOMPRIVEShowroomprivé a annoncé le lancement d'une augmentation de capital en numéraire par voie d'émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant brut d'environ 40 millions d'euros. La parité de souscription a été fixée à 5 actions nouvelles pour 11 actions existantes et le prix unitaire de souscription à 2,50 euros par actions nouvelles. 15 817 000 actions nouvelles seront être émises. La souscription aura lieu du 7 décembre 2018 au 17 décembre 2018 inclus.