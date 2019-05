Les valeurs à suivre lundi 3 juin à la Bourse de Paris

0

EURONEXTEuronext lance son offre pour prendre le contrôle de la Bourse d'Oslo. Sa proposition est en effet devenue inconditionnelle. La Bourse européenne, propose 158 couronnes norvégiennes par action, qui valorise l'entreprise à quelque 6,8 milliards de couronnes (691 millions d'euros).INNATE PHARMAInnate Pharma continue d'aller droit au but et les investisseurs apprécient. Le titre de la bioetch marseillaise a progressé vendredi de près de 2% à 6 euros après la publication de données démontrant le potentiel des NKCE NKp46 multifonctionnels en immunothérapie des cancers. Ces résultats ont été divulgués dans un article intitulé " Multifunctional natural killer cell engagers targeting NKp46 trigger protective tumor immunity ", publié dans l'édition numérique du 30 mai 2019 du journal Cell, une référence du milieu.RECYLEXLe sous-groupe allemand de Recylex a obtenu de ses partenaires financiers la prorogation jusqu'au 30 juin 2019 de leur renonciation à leur droit de résilier par anticipation le contrat de financement existant. Ces partenaires financiers ont également accepté de reporter à cette même date les échéances de remboursements dues au 31 décembre 2018 et au 31 mars 2019. Le groupe poursuit la revue des différentes hypothèses qui sous-tendent le besoin prévisionnel de trésorerie nécessaire pour 2019 afin d'en déterminer le montant actualisé et d'intégrer ce montant dans les discussions en cours.RENAULTQuelques jours après son officialisation, le projet de fusion entre Fiat Chrysler et Renault rencontrerait son premier obstacle. En cause : les termes financiers de l'accord proposé par le constructeur italo-américain au français. Selon les Echos, FCA aurait fermé la porte à toute négociation. " L'offre n'est pas négociable (…) C'est à prendre ou à laisser, et rapidement ! ", dit-on dans l'entourage de FCA rapportait le quotidien en fin de semaine.SOCIETE GENERALESociété Générale a finalisé la cession de sa filiale de banque de détail polonaise, Euro Bank, à Bank Millennium. Cette opération aura un impact sur le ratio CET1 du groupe d'environ 8 points de base au deuxième trimestre 2019, portant l'impact total des cessions déjà finalisées à ce jour à environ 28 points de base. Ces cessions s'inscrivent dans le cadre du programme de recentrage du groupe, qui auront un impact cumulé compris entre +80 et +90 points de base (hors impact d'EMC d'environ -10 points de base).