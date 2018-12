Les valeurs à suivre lundi 31 décembre 2018 à la Bourse de Paris

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

REXELRexel, distributeur de produits et services pour le monde de l'énergie, a décidé de ne pas renouveler son contrat avec l'agence Fitch Ratings, qui arrive à échéance le 31 décembre 2018. Le groupe reste noté par les agences Moody's et Standard & Poor's. "Cette décision prend en compte la réduction du niveau d'endettement de Rexel et est en ligne avec la pratique de marché, avec une majorité de sociétés ayant une couverture crédit assurée par 2 agences ", a expliqué le groupe. Rexel est actuellement noté Ba2 avec une perspective stable par Moody's et BB avec perspective stable par S&P.