Les valeurs à suivre lundi 4 novembre 2019 à Paris

AMUNDIEn hausse de 5,78% à 67,70 euros, soit son plus haut niveau depuis mai 2018, Amundi a signé vendredi la deuxième plus forte progression du SBF 120 derrière Vallourec, soutenu par des brokers. Morgan Stanley, Credit Suisse et Berenberg ont relevé leurs objectifs de cours sur le gestionnaire d'actifs dans le sillage des résultats trimestriels robustes dévoilés jeudi. Morgan Stanley a relevé son objectif de cours sur le titre de 73,40 à 76,50 euros tout en réitérant son opinion Surpondérer.ARCELORMITTALArcelorMittal a bondi de plus de 6% à 14,028 euros vendredi, soutenu par l'appétit pour le risque et les bons résultats de son concurrent US Steel. Lequel a réalisé un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux attentes et accusé une perte moins élevée que prévu. Le sidérurgiste américain a enregistré une perte nette de 84 millions de dollars au troisième trimestre, ou 49 cents par action, contre un bénéfice net de 291 millions, ou 1,62 dollar par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, notamment de lourdes charges de restructuration, la perte par action est limitée à 21 cents.CLARANOVAClaranova a grimpé vendredi de 5,71% à 9,296 euros, les investisseurs ont salué l'opération stratégique du groupe de logiciels grand public et applications pour mobile. La société, ex-Avanquest Software, a annoncé le rachat des minoritaires de sa branche canadienne Avanquest Canada. Cette branche détient ses activités internet, soit les activités Upclick, Soda PDF et Adaware.GROUPE GORGEGroupe Gorgé a nommé Hélène de Cointet au poste de directrice générale déléguée afin de renforcer la direction générale du groupe. Elle aura plus particulièrement en charge la supervision des filiales, le développement et la stratégie du groupe aux côtés du PDG Raphaël Gorgé dans un contexte où le groupe accélère son développement. Hélène de Cointet a plus de 20 ans d'expérience en finance d'entreprise et accompagnement de petites et moyennes entreprises technologiques et industrielles.NEXANSNexans a été désigné par SSE comme fournisseur préférentiel pour la conception, la fabrication et la pose des câbles d’exportation à terre et en mer destinés à la Phase 1 du développement du projet de parc éolien offshore Seagreen. Actuellement en cours de réalisation au large de la côte écossaise d’Angus, la Phase 1 comprend les parcs éoliens Seagreen Alpha et Bravo. Offrant une capacité combinée de 1,075MW, ceux-ci constitueront le plus important champ éolien en Ecosse lors de leur mise en production en 2024.SAINT-GOBAINSaint-Gobain, via sa filiale Placoplatre, a conclu avec le consortium Hirsch Servo et BEWiSynbra un accord de cession de son activité de polystyrène expansé (PSE) en France. Saint-Gobain avait précédemment cédé à Hirsch son activité PSE en Allemagne. Avec 6 sites de production regroupant environ 240 employés, l'activité PSE en France a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en 2018. La réalisation de cette transaction reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. Elle devrait être effective d'ici la fin de l'année 2019.SANOFILes enfants et adolescents (âgés de 6 à 17 ans) atteints de diabète de type 1 traités par Toujeo de Sanofi ont obtenu une réduction comparable de leur glycémie moyenne et présenté les mêmes risques d’épisodes d’hypoglycémie que ceux traités par insuline glargine 100 unités/ml, selon les résultats présentés au 45ème congrès annuel de l’International Society for Pediatric and Adolescent Diabetes qui s’est tenu à Boston, au Massachusetts.SPIESpie a signé un accord avec Friedrich Vorwerk KG GmbH & Co. pour la cession de ses activités de construction et de technologie gazière en Allemagne. Ces activités incluent principalement la construction de pipelines et de lignes électriques sous-terraines, et constituent le reliquat de la division Gas & Offshore acquise avec SAG en 2017. A la suite de la cession des activités de câblage sous-marin en avril 2019, cette transaction marque la sortie complète de SPIE de la division Gas & Offshore de SAG, comme prévu et annoncé.VERALLIAVerallia a annoncé le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en bourse sur le marché réglementé d’Euronext Paris. BNP Paribas, en sa qualité d’agent stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation sur Euronext Paris portant sur un total de 557 841 actions Verallia offertes dans le cadre de son introduction en bourse.