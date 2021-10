Les valeurs à suivre lundi 4 octobre 2021 à la Bourse de Paris

© AOF 2021

Au 3ème trimestre 2021, Argan a enregistré des revenus locatifs de 40,8 millions d’euros, en progression de 12% par rapport au 3ème trimestre 2020. Sur les neufs premiers mois de son exercice, la foncière française spécialisée en développement et location d’entrepôts Premium a ainsi enregistré des revenus locatifs de 117 millions d’euros, en croissance de 10% sur un an. « Cette forte croissance de 10% des revenus locatifs s’explique par l’effet année pleine des livraisons de 2020 ainsi que par les loyers générés par les développements livrés depuis le début de l’année », a expliqué Argan.Le spécialiste de la collecte de données pour les études de marché et l'engagement des clients publiera (après Bourse) ses résultats du premier semestre.Le tribunal de district du Delaware a statué que le brevet invoqué dans le cas de la contrefaçon de brevet par CareDx à l'encontre d'Eurofins Viracor est invalide. Eurofins Viracor se réjouit que le tribunal a validé ses arguments et rendu un jugement en sa faveur, face à cette contestation affectant les outils de diagnostic critiques de gestion du risque de rejet d'organe, fabriqués par la société.Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci a signé vendredi une convention d'achat d'actions avec un prestataire de service d'investissement. Aux termes de cette convention, le prestataire de service d'investissement vendra à Vinci, au plus tard à l'échéance du 25 octobre 2021, une certaine quantité d'actions Vinci, dans la limite de 200 millions d'euros, à un prix moyen par action déterminé sur la base des cours de marché constatés pendant toute la durée de la convention, avec une décote garantie.