Les valeurs à suivre lundi 5 novembre 2018 à la Bourse de Paris

0

L'Autorité bancaire européenne (ABE) a communiqué les résultats des tests de résistance, qui ont porté sur les 48 groupes bancaires européens les plus importants. En France, 6 groupes bancaires ont été concernés par cet exercice, dont Groupe Crédit Mutuel, Groupe BPCE et La Banque Postale, qui ne sont pas cotés. Toutes les banques européennes testées ont respecté l'objectif d'un ratio de fonds propres durs minimum de 5,5% dans le scénario le plus extrême. S'agissant des banques françaises cotées, BNP Paribas affiche en 2020 un ratio de 8,64% dans ce scénario et Société Générale de 7,61%.Le groupe agroalimentaire publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Avec un gain de 6,02% à 423 euros, Kering a signé vendredi sa troisième séance consécutive de hausse. Le groupe de luxe sera donc à surveiller lundi. Après une période boursière difficile liée aux craintes d'un ralentissement de la demande chinoise, le groupe de luxe reprend de la hauteur. Les investisseurs ont été rassurés par la croissance organique une nouvelle fois impressionnante dégagée par sa marque vedette Gucci au troisième trimestre (+35,1%). Surtout, le groupe a assuré ne discerner aucun signe d'un éventuel ralentissement de la consommation chinoise pour ses produits de luxe.Le semencier publiera (après Bourse) son chiffre d'affaires du premier trimestre.Spineway annonce l'exercice le 1er novembre dernier par la société European High Growth Opportunities Securitization Fund de 100 bons d'émission, donnant lieu à l'émission de 100 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (" OCEANE ") assorties de bons de souscription d'actions (" BSA ").