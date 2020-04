Les valeurs à suivre lundi 6 avril à la Bourse de Paris

Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv APERAM -0.98% 19.195 -32.01% DANONE -0.49% 56.52 -23.14% TRANSGENE -0.50% 1.204 -21.94% UNIBEL -9.17% 545 -6.03%

Le fabricant d'acier inoxydable publiera ses résultats du premier trimestre.Compte tenu du contexte exceptionnel lié à l'épidémie de Covid-19 qui a conduit le gouvernement français à prendre des mesures de confinement strictes, le conseil d'administration de Danone qui s'est réuni vendredi a pris la décision de reporter à une date ultérieure l'assemblée générale mixte initialement convoquée pour le mardi 28 avril 2020. La mise en paiement du dividende au titre de l'exercice 2019 est par conséquent également repoussée.Dans son communiqué du 11 mars dernier, Transgène a initialement prévu une consommation nette de trésorerie de l'ordre de 25 millions d'euros pour 2020. Malgré les effets difficilement prévisibles de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement associées sur les hypothèses de dépenses et de revenus sur lesquelles repose cette prévision de consommation nette trésorerie, la société ne peut estimer avec précision à ce stade l'impact de cette pandémie sur sa consommation de trésorerie, mais considère que celui-ci serait modéré.Unibel a annoncé que, compte tenu des incertitudes résultant du contexte actuel lié au COVID-19, l'assemblée générale du 14 mai 2020 se tiendra au siège social, 2, Allée de Longchamp 92 150 Suresnes, hors présence physique des actionnaires. La société ajoute que les modalités définitives seront précisées dans l'avis de convocation qui fera l'objet d'une publication dans le Bulletin des Annonces Légales Obligatoires et sur le site internet de la Société ( http://www.unibel.fr) au plus tard quinze jours avant la date de l'Assemblée Générale.